فيديو.. رئيس الشهر العقارى: يمكن التسجيل بالعقود العرفية حتى ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى، الشكر للحكومة بسبب تحركها السريع لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى وإرجاءه حتى نهاية العام ليأخذ فسحة من الوقت فى إطار المناقشة بغية تحقيق هدف القيادة السياسية الذى يتمثل فى التخفيف عن المواطنين وضمان حماية حقوقهم.





وكشف ياقوت، فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة "، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، عن المقترحات التى تقدم بها ضمن اللجنة الوزارية التى طُرحت فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد بهذا الشأن، وقال: "أمور كثيرة ومقترحات ستناقش بالتعاون بين الحكومة والبرلمان ستحقق له التيسير فى عملية التسجيل سواء التقسيط أو عدم الربط بين التسجل وبين ضريبة التصرفات".

تابع فى معرض تعليقه على طرح فك الارتباط بين عملية التسجيل وضريبة التصرفات العقارية: "العملية تعود بنا إلى فترة ما قبل 2013 وهو أهم مقترح فى هذه التعديلات المقترحة حيث يخفف من الأعباء عن كاهل الشهر العقارى، وسيكون الأخير له آليات واضحة وثابتة ورسوم محددة نظير التسجيل وتتولى جهة أخرى تحصيل الضريبة المتعلقة بالتصرفات العقارية، فدور الشهر العقارى هو نقل الملكية وتسجيل العقد فقط، ومن ثم يتم تلافى التضارب بينه وبين مصلحة الضرائب ".

وجه رسالة للجماهير حول إرجاء إنفاذ ربط إيصال المرافق بتسجيل العقد ونقل ملكية عدادات المرافق، قائلًا: "تم فك الارتباط وممكن الناس تسجل بالعقود العرفية من الآن وحتى ديسمبر المقبل بعد إرجاء العمل بالقانون.. الأمور هتمشى على قديمه".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".