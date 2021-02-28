وزير التعليم العالى : لجان إلكترونية خارج مصر تهاجم الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن نسبة الانتظام فى آداء الامتحانات تتراواح ما بين 98-99% حيث إن عدد الحاضرين هم الأغلبية.
وذكر : "هناك كليات كثيرة نسبة التواجد بها 100% ولدينا إجراءات منضبطة من ناحية الإجراءات الاحترازية والمدرجات المؤهلة ونحو 85% ممن تحدثت معهم مباشرة عبروا عن سعادتهم بعودة الدراسة وعقد الامتحانات لأنهم عاوزين يتعلموا وينتظموا مش عاوزين سنة تضيع عليهم من عمرهم".
وردًا على هجوم البعض عبر منصات التواصل الاجتماعى، قال: "بعض الناس اتعودت على الراحة والاستستهال ولا أريد التعميم دى قلة قليلة تتزعم هذه الفكرة ولكن إحنا كدولة لايمكن أن تناقض مع ما نادى به وأنفقنا المليارات على التطوير من أجل المستقبل ولايمكن أن تقود أقلية على التواصل الاجتماعى أغلبية الطلاب وتدمر مستقبلهم".
وكشف الوزير عن مفاجأة بشأن أن وزارته رصدت بعض الحسابات الإلكترونية من خارج مصر وإستطاعت الوصول لبعضها تقوم بقيادة حملة منظمة على مواقع التواصل الاجتماعى ضد عقد الامتحانات حتى لا يكتمل العام الدراسى.
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".
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