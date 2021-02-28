أمطار وشبورة على الطرق.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة

تشهد الأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة القادمة، استمرار الاستقرار في الطقس على كافة محافظات الجمهورية، دون ظواهر جوية مؤثرة على حركة المواطنين أو الأنشطة اليومية، سوى نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق في الساعات الباكرة من الصباح، وأمطار خفيفة أيضا تنحسر على سواحل البلاد مصحوبة بنشاط للرياح.

حيث تكون حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة، كالتالي:

يوم الاثنين - أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة - نشاط للرياح: على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء - شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. يوم الثلاثاء - أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة - شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. يوم الأربعاء - أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة - نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.. - شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

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