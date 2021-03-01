صورة .. تنسيقية شباب الأحزاب ناعية يوسف شعبان : اشتهر بأدواره الوطنية

جدة - نرمين السيد - وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى بيان لها، بخالص التعازى لأسرة الفنان القدير الراحل، لافتة إلى أنه اشتهر بأدواره الوطنية فى الدراما والسينما المصرية، وأبرزها شخصية رجل المخابرات المصرية "محسن ممتاز " فى مسلسل "رأفت الهجان". وفاة يوسف شعبان وتقدمت "التنسيقية" بخالص التعازى لجمهور الفنان الراحل، والوسط الفنى العربى.

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