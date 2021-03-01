تعيين محمود حلمي مديرا لإدارة الأمن.. وزير السياحة يصدرعدة قرارات تنظيمية لصالح العمل

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عدة قرارات تنظيمية لصالح العمل، إذ تم ندب كل من ياسر محيسن لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعبد النبي إسماعيل لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور مجدي شلبي لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة.

كما تم تعيين محمود حلمي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن لمدة عام، بالإضافة إلى أنه تم ندب كل من منى ربيع لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، وإلهام فودة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وناهد صبحي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وعلا محرم -من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين بوزارة السياحة والآثار.

كما تم ندب كل من عادل فؤاد محمد الجندي -مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتنمية السياحية لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، وباسم إبراهيم إبراهيم محمد- مفتش آثار مصرية أول بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف بوزارة السياحة والاثار، وياسر عفت -مدير عام التفتيش ومتابعة إيرادات الصندوق بقطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة السياحة والآثار.

هذا بالاضافة الي أنه تم ندب كل من محمد وهدان لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، والأستاذ محمد عامر لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، والأستاذ عبد المنعم مسعد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية، والأستاذ على حميدة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، والأستاذة منال منصور لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية، والأستاذ هشام محمد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، والأستاذة جيهان مصطفى لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة، والأستاذ وائل حامد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على شركات السياحة.

وتم أيضا ندب كل من الأستاذة دعاء سليم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية. وندب الأستاذ ياسر رشدي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية. وندب الأستاذ أحمد حسن لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة السياحة والآثار. وندب المهندس مؤنس صبحي عبد الملك إبراهيم- مدير عام تحسين وصيانة أملاك وزارة السياحة والآثار لشغل وظيفة مدير عام المساحة وشئون الأملاك والتعديات بالإدارة المركزية للمنطقة الإسلامية والقبطية لآثار القاهرة والجيزة التابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار.

وسوف يتم العمل بجميع هذه القرارات لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظائف بالطرق المقررة قانونا أيهما أقرب، فيما عدا وظائف كل من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ورئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، حيث سيستمر شاغليها بالعمل بها حتي تاريخ بلوغهم السن المقرر قانونا لترك الخدمة أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونا أيهما أقرب.

كما تمت الاستعانة بخالد محمود سيد أحمد شريف للعمل مستشارا لوزير السياحة والآثار للتحول الرقمي.