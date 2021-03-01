أهم الأخبار.. الحكومة تؤجل تنفيذ قانون التسجيل العقاري حتى نهاية العام.. والعالم يساند السعودية في أزمة جمال خاشقجي

نشر موقع دوت الخليج الإخباري، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

العالم ينتفض ضد القرار الأمريكي بشأن مقتل جمال خاشقجي

توالت، ردود الأفعال المؤيدة لبيان الخارجية السعودية عقب صدور تقرير الكونجرس الأمريكي بخصوص مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

طالب ثانوي يخطط للنجاح بدون دخول الامتحان الإلكتروني.. وزير التعليم يكشفه

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن استياءه الشديد من رصده لرسالة كتبها احد طلاب الصف الاول الثانوي على فيس بوك، كشف خلاله عن خطته للنجاح بدون دخول الامتحان.

إنجاز تاريخي لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد

فاز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وفاة ثاني فنان مصري في غضون 24 ساعة

فقد الوسط الفنى اليوم اثنين من اهم النجوم المصرية فى هذا المجال فى اقل من 24 ساعة .

وزير العدل يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة الخدمات والمرافق بالتسجيل في الشهر العقاري

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل،أن نقل الخدمات والمرافق وليس إدخالها هي التي تتعلق بالتسجيل بالشهر العقاري فيما يخص الوحدات السكنية والعقارات.. للمزيد اضغط هنا