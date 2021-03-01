نشر موقع دوت الخليج الإخباري، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:
توالت، ردود الأفعال المؤيدة لبيان الخارجية السعودية عقب صدور تقرير الكونجرس الأمريكي بخصوص مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
طالب ثانوي يخطط للنجاح بدون دخول الامتحان الإلكتروني.. وزير التعليم يكشفه
عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن استياءه الشديد من رصده لرسالة كتبها احد طلاب الصف الاول الثانوي على فيس بوك، كشف خلاله عن خطته للنجاح بدون دخول الامتحان.
إنجاز تاريخي لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد
فاز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.
وفاة ثاني فنان مصري في غضون 24 ساعة
فقد الوسط الفنى اليوم اثنين من اهم النجوم المصرية فى هذا المجال فى اقل من 24 ساعة .
وزير العدل يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة الخدمات والمرافق بالتسجيل في الشهر العقاري
الحكومة تقترح تأجيل نفاذ قانون التسجيل العقاري حتى نهاية العام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. الحكومة تؤجل تنفيذ قانون التسجيل العقاري حتى نهاية العام.. والعالم يساند السعودية في أزمة جمال خاشقجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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