صحة الشرقية: تطعيم أكثر من مليون طفل فى اليوم الأول بنسبة تغطية 92.4 %  

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية الاجتماع، الخاص باليوم الأول لمشرفى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة، وذلك مساء اليوم بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور أحمد نبيل، وحسام الدين مصطفى مشرفى وزارة الصحة والسكان على حملة التطعيم بالمحافظة، والدكتور خالد فوزى وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائى، ومديرى الإدارات الصحية، ومشرفى الحملة بالمحافظة.





وعرض تقارير العمل، والتقارير الإشرافية، والإنجاز اليومى للحملة القومية فى يومها الأول، وذلك لكل إدارة صحية، وتم مناقشة السلبيات والايجابيات فى أداء سير العمل، ومعالجة أى سلبيات، لعدم تكرارها فى الأيام الثلاثة المقبلة.

وصرح الدكتور هشام مسعود بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة فى الحملة القومية، قامت خلال اليوم الأول بتطعيم 1.104.506 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 92.4 %، مشيراً إلى أن الفرق الطبية يبلغ عددها 2.401 فرقة، بواقع 501 فرقة ثابتة بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و1900 فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلى 1787 فرقة بالريف، و614 فرقة بالحضر، بمراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن محافظ الشرقية أطلق اليوم شارة البدء لإنطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة من مكتب صحة ثان الزقازيق التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، وتستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء المقبل، وتستهدف مليون، 195 ألف، 490 طفلًا من عمر يوم وحتى 5 سنوات على مستوى المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين والمقيمين بالمحافظة، من خلال الفرق الطبية والتى تعمل وفق خطة عمل محددة، تم التدريب عليها، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، والتطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.