جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط  تهريب عدد من أمبولات الماريجوانا

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ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك بريد فيدكس، اشتبه محمود جاد مأمور الجمرك المعين باللجنة الجمركية فى مشمول بوليصة الشحن رقم 78360906 الواردة من أمريكا وهو عبارة عن كرتونة بوزن 2.85 ليبرة، حيث إنه أثناء قيامه بفتح الطرد وجد بين طيات الملابس أمبولات بداخلها مادة سائلة.
وبالعرض على جون جميل مدير جمرك فيدكس، قرر تشكيل لجنة لفحص وجرد محتويات الطرد من محمد فتحى مدير الحركة وأحمد سمير مأمور الحركة فتبين وجود 5 أمبولات مخفاة بين طيات الملابس و 5 أمبولات أخرى مخفاة داخل فرش حذاء والجميع بداخله مادة سائلة.
وبعرض الأمر على إدارة مكافحة المخدرات أفادت أن الأمبولات المضبوطه يشتبه أنها تحتوى على زيت الماريجوانا المخدر ومحظور دخوله وتداوله داخل البلاد.
قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 4 لسنة 2021 بالواقعه وتسليم المضبوطات للنيابة المختصة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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