قطع المياه عن العياط بالجيزة 6 ساعات اليوم بسبب إصلاحات

جدة - نرمين السيد - تشهد كافة المناطق التابعة لمركز ومدينة العياط بالجيزة، انقطاع مياه الشرب وذلك من الساعة 10 مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة 4 صباح غدا الثلاثاء ولمدة 6 ساعات، وذلك حسب ما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.





وأوضحت الشركة، أن الانقطاع يرجع إلى قيام شركة المقاولون العرب، بتنفيذ أعمال تغيير 4 محابس قطر 400 مم بتوسعات محطة مياه العياط، لتحسين ضغوط المياه قبل فصل الصيف. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامه بتوفر سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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