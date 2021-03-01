شيخ الأزهر يدعو لإطلاق سراح الفتيات المختطفات فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وكتب شيخ الأزهر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الأحد: "باسمى وباسم علماء الأزهر الشريف وأساتذته، أضم صوتى لصوت عقلاء العالم لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة تم اختطافهن فى هجوم إرهابى متوحش بشمال غرب نيجيريا". وتابع: "أدعو الله أن يفك أسرهن وأن يعيدهن إلى أهلهن سالمات".

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