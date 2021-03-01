مازح رجل الأعمال نجيب ساويرس متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغير اسمه من نجيب ساويرس لـ نجيب منين.

وكتب نجيب ساويرس في تغريدة له عبر توينر قائلا "انا قررت أغير أسمى من نجيب ساويرس ... ل "نجيب منين" علشان اخلص من النق حكم انا بخاف من العين".

وعلق هنيدي على تغريدة ساويرس قائلا: "‏‎الله ع الاخبار الحلوة دي بقى ، وزع على كل واحد يعمل لايك على الريبلاي ده الفين دولار احتفالا بالاسم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب النق.. نجيب ساويرس يعلن تغيير اسمه لـ نجيب منين.. ورد غير متوقع من هنيدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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