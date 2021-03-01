سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1 مارس 2021 وأسعار العملات “الدولار واليورو والعملات العربية”

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري، كما نعرض أسعار العملات الإجنبية الأخرى مثل سعر الدولار اليوم وسعر الدينار الكويتي اليوم وسعر اليورو والدرهم الإماراتي، وذلك وفق الأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري، مع تحديث الأسعار على مدار الساعة.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1 مارس 2021 وأسعار العملات العربية والأجنبية

ووفق الأسعار الرسمية اليوم، فقد استقر سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري وجميع البنوك المصرية، وذلك في بداية شهر مارس الجاري، وكذلك شهدت أسعار العملات استقراراً في شركات الصرافة المحلية،وذلك بحسب رصد موقع مصر فايف الذي يقدمه بشكل يومي للأسعار.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1 مارس على ثباته أمام الجنيه المصري، شأنه كشأن سعر الدينار الكويتي وأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية، وجاءت الأسعار وفق ما يلي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم 4.16 للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم 51.66 جنيه للشراء و 52.10 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 15.65 للشراء و15.75 للبيع.

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