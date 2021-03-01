نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع التسجيل وحجز ألقاح كورونا رابط التسجيل والفئات المستحقة وخطوات وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم موقع للتسجيل وحجز لقاح علاج كوفيد 19 المستجد، وهو الموقع الذي بداء العمل منذ صباح اليوم، والموقع صممته وزارة الصحة والسكان المصرية لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح للتحصين ضد المرض.

وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة التسجيل في الموقع ورابط موقع حجز لقاح كورونا، وكذلك الشروط والفئات التي لها الأولوية في حجز اللقاح والفئات التي ليس لها الحق في اللقاح

أولا الفئات المسموح لها بالحصول على لقاح ضد مرض كوفيد 19

حددت وزار الصحة والسكان المصرية الفئات المستحقة للحصول على لقاح كرونا بمصر حسب ما حددته وزارة الصحة والسكان

العاملين بالمجال الطبي من الأطباء والتمريض والفنيين ومعامل التحاليل والعاملين بالمستشفيات وكل من يتعامل مع المرضى ولهم الحق في الحصول على اللقاح بشرط تقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت عملهم مثل كارنيه النقابة أو خطاب رسمي من جهة العمل.

أصخاب الأمراض المزمنة، مثل أمراض الضغط والسكر وأمراض الأورام والسرطان وكذلك أمراض الكلى وأمراض ضيق التنفس وغيرها من الأمراض المزمنة .

كبار السن حددت وزارة الصحة والسكان المصرية أن كبار السن من الفئات التي تستحق الحصول على اللقاح ومسموح لهم بالتسجيل على موقع حجز لقاح كرونا بمصر .

الفئات غير المسموح لهم بحجز اللقاح

أشارات وزارة الصحة على المنصة أو الموقع الإلكتروني المخصص لحجز والتسجيل لقاح كرونا بمصر أن كل من هم دون ال18 عام لا يحق لهم الحجز والتسجيل بالموقع لحجز اللقاح

كذلك كل فئة الشباب وأصحاء لا يعانون من أي أمراض مزمنة غير مسموح لهم أيضا بالتسجيل في الموقع.

رابط موقع حجز اللقاح

أطلقت وزارة الصحة والسكان منذ صاح اليوم 28 فبراير 2021 موقعا إلكترونيا وهو موقع لتلقي طلبات المصريين للحصول على لقاح ضد كرونا

شرح موقع حجز لقاح كرونا والتسجيل فيه بمصر

بعد الدخول على رابط الموقع الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان المصرية للتسجيل والحصل على لقاح كرونا أو لقاح كوفيد 19 المستجد، والسابق ذكره في الفقرة السابقة، ستجد

أيقونتين

الإيقونة الأولى تخص التسجيل وهي بعنوان تسجيل طلب جديد

والأيقونة الثانية متابعة طلب

ولأنك أول مره تدخل على الموقع وأول مرة تسجل في الموقع فيجب عليك الضغط على أيقونة تسجيل طلب جديد

بالضغط على أيقونة تسجيل طلب جديد تفتح معك 6 خطوات يجب أتمامها كاملة

1- اختيار الفئة التي ستجل تابعا لها هل العاملين بالمجال الطبي أو أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن

2- تسجيل البيانات الخاصة بك شخصيا كاملة وهي الاسم والرقم القومي والجنس والوظيفة والمحافظة وتاريخ الميلاد ورقم التليفون والمركز الذي تريد تلقي اللقاح فيه وكذللك التأكيد على انك ليس ريبوت

بعد أدخال هذه البيانات يطلبون منك أن تدخل رمز التحقق الذي ارسل لك على على رقم الموبايل ويجب أن يكون صحيح وان تدخل رسالة التحقق بشكل صحيح

3 الخطوة الثانية وهي اختيار نوع المرض المزمن الذي تعاني منه

4- وهي أدخال صورة البطاقة وصور التقارير الطبية

5 – وهي الإقرار بان كل ما ورد من معلومات صحيحة وانك مسئول عن كل هذه البيانات المرسلة 6- وهو الخطة الأخيرة وهي خطوة تلقي رقم الطلب الخاص بك

أما باقي الفئات وهم العاملين بالمجال الطبي وكبار السن فنفس البيانات ونفس طريقة التسجيل على الموقع

فيديو شرح لطريقة التسجيل خطوة بخطوة من البداية للنهاية