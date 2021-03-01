نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى في المقال التالي

عمر شويل - جدة للمستفيدين يمكن الاستفادة من خدمة استعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى التي وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لجميع المواطنين لمعرفة نتيجة تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب إلي فروع وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة وباقي المحافظات المصرية وذلك من أجل مساعدة الأسر محدودة الدخل على توفير حياة كريمة لأسرهم، وحتي تسهل الأمر علي جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، سنقدم لكم من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامه لكي يتمكن الجميع الاستفادة من خدمات الوزارة المتنوعة فرجاءً تابعوا معانا قراءة السطور التالية.

استعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى

تتلخص خطوات كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من اجل الاستعلام بشكل إلكتروني كما سوف نوضح لكم متابعينا الأعزاء عبر النقاط التالية.

الدخول علي موقع وزارة التضامن تكافل وكرامة من خلال محرك البحث جوجل من ثم.

من خلال محرك البحث جوجل من ثم. تعبئة البيانات المطلوب إدخالها في الحقول الفارغة بشكل صحيح من ثم.

النقر علي أيقونة استعلام من ثم.

سوف تظهر للشخص المستعلم تفاصيل خدمة استعلام عن قبض تكافل وكرامه بالرقم القومى من ثم.

حيث توفر هذه الخدمة الإلكترونية إمكانية معرفة موعد صرف معاشات هذا الشهر بالإضافة بانه يمكن معرفة حالة البطاقة أذا ما كانت ( سارية – منتهية ) كما يمكن الضغط على أيقونة الشكاوى لتقديم تظلم على عدم قبولهم في معاش برنامج تكافل وكرامة للحصول علي المعاش كامل في ميعاده، وذلك بعد التأكد من تطابق الشروط المطلوبة والمقررة من جانب الوزارة لكي يحصل الشخص علي المستفيد علي مستحقاته المالية من كل شهر وذلك للأسر المصرية الفقرية التي تعاني من مشاكل مالية.