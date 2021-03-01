حدث ليلا.. انخفاض جديد في أعداد كورونا بمصر.. الموت يفجع أسرة عزت أبو عوف.. تطورات التجديد مع فرجاني ساسي

نشر موقع دوت الخليج الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140892 حالة حتى اليوم.
أعلن نبيل علي ماهر زوج الفنانة ميرفت أبو عوف قبل قليل، عن وفاة المستشار سعد زغلول أبو عوف، عم الفنان الراحل عزت أبو عوف والفنانة مها أبو عوف.
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تعيد ترتيب الأولويات الخاصة بالتسجيل على الموقع الإلكتروني كل 3 ايام، معقبا: كبار السن هم من فوق ال65 عام فيما فوق..مسترسلا: من هم دون الـ65 ويعانوا من أمراض مزمنة سيقبل تسجيله.
أمرت النيابة العامة بكفر الدوار، بحبس عاطل لاتهامه بقتل نجلة شقيقته؛ بسبب سوء سمعتها بمنطقة الميزانة خلف مبنى مجلس المدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
انتهت أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن صحة إلغاء دعوى صحة التوقيع، قائلا :"لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء دعوى صحة التوقيع".
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، موقف تسجيل العقارات والشقق المتصالح عليها بالشهر العقاري.
أقر حاكم نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، بأن بعض تعاملاته مع النساء "ربما كانت حساسة أو شخصية للغاية"، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه "لم يلمس أي شخص بشكل غير لائق".
حصد الممثل الاجنبي الراحل شادويك بوسمان جائزة أفضل ممثل عن فيلم Ma Rainey's Black Bottom في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب .
ألقى مجموعة من اليهود المتشددين الحجارة على عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال الاحتفال بعيد المساخر، بسبب القيود المفروضة بفعل جائحة كورونا.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بعد تداول مقاطع فيديو على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتى يظهر فيها الشخص المذكور يقوم بتعاطى المواد المخدرة وممارسة الأعمال المنافية للآداب مع إحدى الفتيات .
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على عمل إدارة بايدن على محاسبة المسؤولين عن القمع والانقلاب العسكري في ميانمار.
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن رحلته التي بدأت منذ 3 سنوات لم تنتهي بعد، على الرغم من خسارته في الانتخابات الرئاسية.
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