حدث ليلا.. انخفاض جديد في أعداد كورونا بمصر.. الموت يفجع أسرة عزت أبو عوف.. تطورات التجديد مع فرجاني ساسي

نشر موقع دوت الخليج الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140892 حالة حتى اليوم.

أعلن نبيل علي ماهر زوج الفنانة ميرفت أبو عوف قبل قليل، عن وفاة المستشار سعد زغلول أبو عوف، عم الفنان الراحل عزت أبو عوف والفنانة مها أبو عوف.

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تعيد ترتيب الأولويات الخاصة بالتسجيل على الموقع الإلكتروني كل 3 ايام، معقبا: كبار السن هم من فوق ال65 عام فيما فوق..مسترسلا: من هم دون الـ65 ويعانوا من أمراض مزمنة سيقبل تسجيله.

أمرت النيابة العامة بكفر الدوار، بحبس عاطل لاتهامه بقتل نجلة شقيقته؛ بسبب سوء سمعتها بمنطقة الميزانة خلف مبنى مجلس المدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.