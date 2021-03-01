قدم موقع "دوت الخليج" الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها.
بسبب النق.. نجيب ساويرس يعلن تغيير اسمه لـ نجيب منين.. ورد غير متوقع من هنيدي
مازح رجل الأعمال نجيب ساويرس متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغير اسمه من تجيب ساويرس ل نجيب منين
وكتب نجيب ساويرس في تغريدة له عبر توينر قائلا "انا قررت أغير أسمى من نجيب ساويرس ... ل " نجيب منين " علشان اخلص من النق حكم انا بخاف من العين ".
وفاة زوجة الكاتب الراحل يوسف إدريس
أعلن الناقد الكبير الدكتور حسين حمودة وفاة رجاء الرفاعي زوجة الكاتب الكبير الراحل ،يوسف إدريس احد اهم الكتاب في العصر الماضي.
وكتب الدكتور حسين حمودة، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا ": "رجاء الرفاعي.. إلى لقاء:.. الجميلة الطيبة المبدعة المبتسمة التي عاشت متفائلة دائما.. رجاء الرفاعي (رجاء يوسف إدريس).. استراحت أخيرا .. رحلت وتركت كل من أحبوها وأحببنها بعيدين وبعيدات عن الراحة.. سأفتقدها كما أفتقد روحي وقد غابت.. يا رجاء .. إلى لقاء".
يوم عصيب على الوسط الفني.. نهال عنبر تنعى يوسف شعبان وأحلام الجريتلي
وداعا الأب والأستاذ.. أحمد سعد ينعى يوسف شعبان
نعى الفنان أحمد سعد، الفنان يوسف شعبان الذي توفي عصر امس الأحد داخل العناية المركزة بمستشفى العاصمة بالدقي اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشر أحمد سعد عبر حسابه بانستجرام صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلا: "ما كنتش اتخيل ان يكون المشهد الاخير .، وداعا الاب والاستاذ الكبير #يوسف _شعبان
صلاح عبد الله يسترجع ذكريات آخر لقاء له مع الراحلة أحلام الجريتلي
استرجع الفنان صلاح عبد الله، ذكريات آخر لقاء له مع الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي توفيت مساء أمس عن عمر يناهز الـ 70 عاما.
ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه بـ إنستجرام صورة له مع الفنانة الراحلة وعلق عليها قائلا: "من آخر لقاء جمعني بالكبيرة القديرة الفنانة الرائعة
#أحلام_الجريتلي أرجوكم الفاتحة والدعاء
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يعلن تغيير اسمه لـ نجيب منين.. ووفاة زوجة الكاتب الراحل يوسف إدريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.