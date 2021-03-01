جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، لـ الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" الفضائية: "العقار مكون من دور أرضى و3 أدوار علوية، وهو مبنى على نظام الأسقف الحاملة والأسقف الخشبية، ومقام منذ 100 عام".
أضاف: "حدث انهيار جزئى للمنزل، حيث انهار سقف الدور الثالث عليه وتوالت باقى الأسقف فى الانهيار، معقباك: "لدينا حالتين وفاة أحدهما لرجل لديه 48 عاما، وفتاة عمرها 16 عاما".
وتابع محافظ الإسكندرية: "لدينا 4 حالات إصابة، اثنتان فى المستشفى، وأخريتن بحالة جيدة، مستطردا: "المنزل صدر له قرار إزلة وهدم منذ عام 2011، والمعاينة أوضحت ذلك، والسكان رفضوا إخلاء العقار، ولم يتم تنفيذ قرار الهدم وفقا لرغبة المالك".
وتابع: "لدينا 2300 عقار متواجدون منذ أكثر من 100 عام فى الإسكندرية، ويجب أن يحدث لتلك العقارات هدم ولكن المالك يمكن أن يرفض أو يوافق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. محافظ الإسكندرية: عقار الجمرك مقام من 100 سنة.. وهذه حصيلة الضحايا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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