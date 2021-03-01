فيديو .. محافظ الإسكندرية: عقار الجمرك مقام من 100 سنة.. وهذه حصيلة الضحايا

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، لـ الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" الفضائية: "العقار مكون من دور أرضى و3 أدوار علوية، وهو مبنى على نظام الأسقف الحاملة والأسقف الخشبية، ومقام منذ 100 عام".

أضاف: "حدث انهيار جزئى للمنزل، حيث انهار سقف الدور الثالث عليه وتوالت باقى الأسقف فى الانهيار، معقباك: "لدينا حالتين وفاة أحدهما لرجل لديه 48 عاما، وفتاة عمرها 16 عاما".

وتابع محافظ الإسكندرية: "لدينا 4 حالات إصابة، اثنتان فى المستشفى، وأخريتن بحالة جيدة، مستطردا: "المنزل صدر له قرار إزلة وهدم منذ عام 2011، والمعاينة أوضحت ذلك، والسكان رفضوا إخلاء العقار، ولم يتم تنفيذ قرار الهدم وفقا لرغبة المالك".

وتابع: "لدينا 2300 عقار متواجدون منذ أكثر من 100 عام فى الإسكندرية، ويجب أن يحدث لتلك العقارات هدم ولكن المالك يمكن أن يرفض أو يوافق".