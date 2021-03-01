الأرصاد: طقس اليوم.. دافء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الإثنين دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

بينما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى شديد البرودة على السواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وتشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ توقع الخبراء أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

الإسكندرية 20 13

وادي النطرون 20 11

طنطا 22 12

شبين الكوم 23 12

دمنهور 22 13

بلطيم 22 13

مطروح 19 12

السلوم 19 09

سيوة 23 11

بورسعيد 21 13

دمياط 20 12

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 12

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 12

العريش 20 10

رفح 20 10

رأس سدر 23 12

نخل 22 09

نويبع 24 14

طابا 23 13

كاترين 17 05

الطور 24 14

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 23 09

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 24 10

الأقصر 25 11

أسوان 26 11

إدفو 26 12

أبوسمبل 26 11

الوادي الجديد 25 10

شلاتين 27 16

أبو رماد 26 17

حلايب 26 17

رأس حدربة 25 18