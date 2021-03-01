وزير النقل يلتقي السفير الاردني بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون المشترك

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية وتدعيم حركة النقل والتجارة بين مصر والدول العربية

خط بري لنقل الركاب بين مصر والاردن والعراق بسعر تذكرة للراكب 130 دولار

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير- السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ، فى بداية اللقاء اكد الجانبان على عمق العلاقة التى تربط القيادة السياسية بالدولتين والشعبين الشقيقين المصرى و الاردنى و على ضرورة دعم التعاون المشترك فى كافة المجالات .

تم التباحث حول سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات فى موانىء الوصول و تسهيل نقل المنتجات المصرية الى الاردن و منها الى الدول العربية مثل العراق و سوريا و كذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربى (المملوكة لمصر والاردن والعراق ) و فتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق افريقيا .ثم تطرقت المناقشات الى التعاون فى مجال السكك الحديدية حيث اشاد السفير الاردنى بالتطور الكبير الذى تشهدة مصر فى هذا المجال معربا عن رغبتة فى التعاون المشترك فى مجال التدريب للطلاب و الفنيين و المهندسين بمعهد وردان للسكك الحديدية و هو ما رحب به وزير النقل حيث اكد أن هذا المعهد صرح تعليمى تدريبى ضخم يضاهي المعاهد الموجوده بالدول المتقدمة و ان هيئة سكك حديد مصر على استعداد تام لتدريب الأشقاء الاردنيين وكافة الأشقاء العرب فى هذا المجال .

كما تم التأكيد على أهمية البروتوكول الموقع بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى وشركة الاتحاد العربى السوبرجيت من الجانب المصرى و كل من شركتى جيت الاردنية و الوفود و المسافرين العراقية الخاصة لتسيير خط نقل برى بين الدول الثلاثة يبدأ من القاهرة مروراً بعمان وصولا الى بغداد و العكس و ذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولار شاملة سعر العبارة بين مينائى نويبع و العقبة. حيث اكد الجانبان على ان هذا الخط يهدف الى تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة و حركة العمالة المصرية لهذه الدول و حركة الطلاب و الدارسين من هذه الدول الى مصر .

جدير بالذكر أن الحجز في مصر يتم من خلال شركة الاتحاد العربي سوبرجيت من خلال مكاتب الشركة المختلفة بإنحاء الجمهورية وان كافة مواعيد الرحلات والاستفسارات متاحة على الموقع الالكتروني للسوبرجيت على الرابط التالي Www.superjet.com.eg