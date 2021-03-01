حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2-3-2021

- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2-3-2021
مهنياً: اهتم بعملك فقط، قد ترتكب خطأ فادحاً في إهمال أعمالك، وستندم لاحقاً على التقصير
عاطفياً: يبدو كأنك تقول الشيء الأكثر معقولية في العالم والشريك لا يزال راضياً ومبتسماً
صحياً: انتبه جيداً لنوعية المأكولات التي تتناولها في المطاعم. حاول تحاشيها قدر الإمكان
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2-3-2021
مهنياً: البحث في ملفات الماضي يكون جدياً لمصلحتك، وتلاحظ الفارق سريعاً
عاطفي: الاستقرار العاطفي مهم جداً، تندفع مع تأثير الحظ وتحظى بالشخص الذي طالما تمنيت العيش معه
صحياً: لا داعي إلى التوتر، تبدو مزاجياً وقليل الصبر ولا سيما حين يتعلق الأمر بأحد الأولاد
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 2-3-2021
مهنياً: إذا أقدمت على مجالات جديدة فقد تستفيد منها جداً. ربما تجهد وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة .
عاطفياً: أظهر اهتماماً أكبر بمشاعر الحبيب ولا تتجاهلها. بادله المشاعر الرقيقة وعامله بلطف
صحياً: في أواخر هذا الشهر يبدأ الطقس بالتحسن نوعاً، فاستفد من ذلك لمضاعفة ممارسة الرياضة
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2-3-2021
مهنياً: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول
عاطفياً: تبادل الأفكار مع الحبيب ولا تنفرد بقراراتك لنفسك. مناقشة الأمر معاً مفيد وصحي لسلامة العلاقة
صحياً: ابتعد عن المشاكل ولا تتدخل في ما لا يعنيك لئلا ترهق نفسك أكثر من اللازم
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 2-3-2021
مهنياً: لا بدّ من ان تثمر جهودك نتائج مُرضية ومقبولة، لتثبت جدارتك بمركز أفضل وتكاتف أقوى
عاطفيا: نصيحتك للشريك واضحة ووصلت في أوانها، وهذا ما يدفعه ولا شك إلى إعادة حساباته مجددا
صحياً: تخلص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وانس هموم العمل، ومارس الرياضة بانتظام
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 2-3-2021
مهنياً: تتقدّم بانشراح وقوة مصمّمًا على التخلص من العقبات بشجاعة. تخفّ حدة ضغوط المنافسين والخصوم
عاطفياً: حين تنفذ الوسائل الإيجابية في معالجة أي خلل، قد تضطر إلى تغيير استراتيجيتك تجاه الشريك
صحياً: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 2-3-2021
مهنياً: الندم إذا جاء متأخراً قد لا ينفع، لذلك يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الأخطاء قبل أن تدفع ثمنها غالياً
عاطفياً: يمكن أن تراجع بعض العائدات الزوجية أو تتباحث مع الشريك في شأن حساس
صحياً: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك. لا تكثر من الصراخ والانفعال
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2-3-2021
مهنياً: تتخلص من بعض العراقيل في حياتك المهنية، وتضاعف المسؤؤليات بسبب واجبات طارئة لم تحسب لها حساباً
عاطفياً: يتعلّق بك الشريك ويلاحقك، بحيث لا تجد متنفّساً لك وتحاول الهرب، في حين تهتم بأشخاص آخرين يختفون عن الأنظار أو يتحفّظون
صحياً: تكون الإغراءات كثيرة، إلا أن الوقاية خير من العلاج
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2-3-2021
مهنياً: حاول أن تتجنّب الجدل الذي لن يقدّم أو يؤخّر، فذلك مضيعة للوقت والجهد إذا كنت راغباً في تحسين ظروفك
عاطفياً: قد تراهن على لقاء ما، أو تسعى جاهداً لإتمامه مهما كلّف الثمن، وتفرح بجديد يولد ويغيّر الآفاق
صحياً: كن معتدلاً في ممارسة الرياضة ولا سيما إذا كنت متقدماً في السن(%55)
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 2-3-2021
مهنياً: طموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح
عاطفياً: الشريك يتصرف بطريقة رائعة هذه الأيام، وتصارحه بما يقلقك لترتاح نفسياً
صحياً: ثقتك بنفسك وراحة البال تنعكسان على نفسيتك وتبقيانك في حالة من الراحة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 2-3-2021
مهنياً: تصحح بعض الأخطاء ويكون هذا اليوم مناسباً للبدء بمشاريع جديدة
عاطفياً: تشتاق إلى الحبيب بسبب تشاغله عنك خلال هذا اليوم وتتوق الى البقاء قربه أطول مدة ممكنة
صحياً: الترفيه والخروج برفقة الأصدقاء يساعدان على التخفيف من وطأة الحياة وصعوبتها
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2-3-2021
مهنياً: يستحسن أن تنفذ المطلوب منك بنفسك، ولا تعتمد على الآخرين وخصوصاً أنك ستدفع ثمن أي هفوة قد تنتج من ذلك
عاطفياً: عليك أن تقضي وقتاً أطول مع الشريك، فخسارته قد لا تعوّض بعد كل هذا الوقت الذي واجهتما خلاله ظروفاً صعبة
صحياً: قد تمر بأوقات متأزمة وعصيبة لكنها لن ترتد سلباً على وضعك الصحي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2-3-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.