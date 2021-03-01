حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2-3-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2-3-2021

مهنياً: اهتم بعملك فقط، قد ترتكب خطأ فادحاً في إهمال أعمالك، وستندم لاحقاً على التقصير

عاطفياً: يبدو كأنك تقول الشيء الأكثر معقولية في العالم والشريك لا يزال راضياً ومبتسماً

صحياً: انتبه جيداً لنوعية المأكولات التي تتناولها في المطاعم. حاول تحاشيها قدر الإمكان

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2-3-2021

مهنياً: البحث في ملفات الماضي يكون جدياً لمصلحتك، وتلاحظ الفارق سريعاً

عاطفي: الاستقرار العاطفي مهم جداً، تندفع مع تأثير الحظ وتحظى بالشخص الذي طالما تمنيت العيش معه

صحياً: لا داعي إلى التوتر، تبدو مزاجياً وقليل الصبر ولا سيما حين يتعلق الأمر بأحد الأولاد

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 2-3-2021

مهنياً: إذا أقدمت على مجالات جديدة فقد تستفيد منها جداً. ربما تجهد وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة .

عاطفياً: أظهر اهتماماً أكبر بمشاعر الحبيب ولا تتجاهلها. بادله المشاعر الرقيقة وعامله بلطف

صحياً: في أواخر هذا الشهر يبدأ الطقس بالتحسن نوعاً، فاستفد من ذلك لمضاعفة ممارسة الرياضة

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2-3-2021

مهنياً: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول

عاطفياً: تبادل الأفكار مع الحبيب ولا تنفرد بقراراتك لنفسك. مناقشة الأمر معاً مفيد وصحي لسلامة العلاقة

صحياً: ابتعد عن المشاكل ولا تتدخل في ما لا يعنيك لئلا ترهق نفسك أكثر من اللازم

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 2-3-2021

مهنياً: لا بدّ من ان تثمر جهودك نتائج مُرضية ومقبولة، لتثبت جدارتك بمركز أفضل وتكاتف أقوى

عاطفيا: نصيحتك للشريك واضحة ووصلت في أوانها، وهذا ما يدفعه ولا شك إلى إعادة حساباته مجددا

صحياً: تخلص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وانس هموم العمل، ومارس الرياضة بانتظام

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 2-3-2021

مهنياً: تتقدّم بانشراح وقوة مصمّمًا على التخلص من العقبات بشجاعة. تخفّ حدة ضغوط المنافسين والخصوم

عاطفياً: حين تنفذ الوسائل الإيجابية في معالجة أي خلل، قد تضطر إلى تغيير استراتيجيتك تجاه الشريك

صحياً: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 2-3-2021

مهنياً: الندم إذا جاء متأخراً قد لا ينفع، لذلك يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الأخطاء قبل أن تدفع ثمنها غالياً

عاطفياً: يمكن أن تراجع بعض العائدات الزوجية أو تتباحث مع الشريك في شأن حساس

صحياً: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك. لا تكثر من الصراخ والانفعال

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2-3-2021

مهنياً: تتخلص من بعض العراقيل في حياتك المهنية، وتضاعف المسؤؤليات بسبب واجبات طارئة لم تحسب لها حساباً

عاطفياً: يتعلّق بك الشريك ويلاحقك، بحيث لا تجد متنفّساً لك وتحاول الهرب، في حين تهتم بأشخاص آخرين يختفون عن الأنظار أو يتحفّظون

صحياً: تكون الإغراءات كثيرة، إلا أن الوقاية خير من العلاج

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2-3-2021

مهنياً: حاول أن تتجنّب الجدل الذي لن يقدّم أو يؤخّر، فذلك مضيعة للوقت والجهد إذا كنت راغباً في تحسين ظروفك

عاطفياً: قد تراهن على لقاء ما، أو تسعى جاهداً لإتمامه مهما كلّف الثمن، وتفرح بجديد يولد ويغيّر الآفاق

صحياً: كن معتدلاً في ممارسة الرياضة ولا سيما إذا كنت متقدماً في السن(%55)

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 2-3-2021

مهنياً: طموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح

عاطفياً: الشريك يتصرف بطريقة رائعة هذه الأيام، وتصارحه بما يقلقك لترتاح نفسياً

صحياً: ثقتك بنفسك وراحة البال تنعكسان على نفسيتك وتبقيانك في حالة من الراحة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 2-3-2021

مهنياً: تصحح بعض الأخطاء ويكون هذا اليوم مناسباً للبدء بمشاريع جديدة

عاطفياً: تشتاق إلى الحبيب بسبب تشاغله عنك خلال هذا اليوم وتتوق الى البقاء قربه أطول مدة ممكنة

صحياً: الترفيه والخروج برفقة الأصدقاء يساعدان على التخفيف من وطأة الحياة وصعوبتها

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2-3-2021

مهنياً: يستحسن أن تنفذ المطلوب منك بنفسك، ولا تعتمد على الآخرين وخصوصاً أنك ستدفع ثمن أي هفوة قد تنتج من ذلك

عاطفياً: عليك أن تقضي وقتاً أطول مع الشريك، فخسارته قد لا تعوّض بعد كل هذا الوقت الذي واجهتما خلاله ظروفاً صعبة

صحياً: قد تمر بأوقات متأزمة وعصيبة لكنها لن ترتد سلباً على وضعك الصحي.