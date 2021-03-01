القوى العاملة: توفير 25 فرصة عمل لمصريين في إيطاليا

استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، توفير 25 فرصة عمل بداخل إيطاليا لمصريين مقيمين هناك وذلك فى إطار حرص المكتب على توفير فرص عمل للمصريين سواء المقيمين بالداخل أو بالخارج. تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقرير بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو ، أشار فيه الملحق العمالي مجدي سيد حسنين رئيس المكتب أن المكتب تلقى 22 شكوي عمالية وتم حل تسوية 15 منها وديا ومازال هناك 7 شكاوي تحت البحث والدراسة. وأوضح مكتب التمثيل العمالي بميلانو قام خلال يناير الماضي بـ 12 زيارة ميدانية للمنشآت و 3 زيارات للمصالح الحكومية، فضلا عن لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بإيطاليا، كما قام بالرد على 109 استفسارًا عبر الهاتف شكوى عمالية، وذلك علي الرغم من أن مدينة ميلانو كانت تصنف منطقة حمراء شديدة الخطورة لمدة 23 يوما الأولى من شهر يناير الماضي .

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