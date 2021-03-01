القوى العاملة: تعيين 6.292 شابا بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة تعيين 6.292 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 45 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 19.080 شاباً.





فيما صرفت المديرية 40 منحة مولود، بإجمالى 80 ألف جنيه، و20 منحة زواج بمبلغ 60 ألف جنيه، و4 منح وفاة، بمبلغ 40 ألف جنيه، و5 منح وفاة، بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلاً عن عمل عملية جراحية بمبلغ 2.000 جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 192 ألف جنيه لـ 70 حالة.

وأوضح محمد طه مدير المديرية، أن المديرية تلقت 931 شكوى، منها 166 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 239 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 83 شكوى، وإحالة 15 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 428 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب، استخراجت المديرية 270 ترخيصا جديدًا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 170 أجنبياً، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما تم استخراج 1.748 شهادة قياس مستوى المهارة، و1.763 رخصة مزاولة المهنة.

أما فى مجال التفتيش العمالى، شنت المديرية حملات على 300 منشأة، أسفرت عن تحرير 262 محضرًا، كما تم بحث 160 شكوى، وتسوية 110 شكاوى منها ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 141 منشأة، وإعادة التفتيش على 209 منشآت، وأسفر التفتيش عن تحرير 56 محضر سلامة وصحة مهنية، و14 غلق إدارى، كما تم بحث 4 شكاوى، وعقد 3 ندوات توعية.