القوى العاملة توفير 25 فرصة عمل لمصريين فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - استطاع مكتب التمثيل العمالى، التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، فى توفير 25 فرصة عمل بداخل إيطاليا لمصريين موجودين، فى إطار حرص المكتب على توفير فرص عمل للمصريين سواء المقيمين بالداخل أو بالخارج.





وأصدر مكتب التمثيل العمالى بميلانو تقريرًا، أشار فيه الملحق العمالى مجدى سيد حسنين رئيس المكتب، إلى أن المكتب تلقى 22 شكوى عمالية، وتم حل تسوية 15 منها وديًا، ومازال هناك 7 شكاوى تحت البحث والدراسة. وأوضح مكتب التمثيل العمالى بميلانو قام خلال يناير الماضى بـ 12 زيارة ميدانية للمنشآت و3 زيارات للمصالح الحكومية، فضلاً عن لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بإيطاليا، كما قام بالرد على 109 استفسارات عبر الهاتف شكوى عمالية، رغم أن مدينة ميلانو كانت تصنف منطقة حمراء شديدة الخطورة لمدة 23 يوما الأولى من شهر يناير الماضى.

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