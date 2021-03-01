التنمية المحلية: زيادة قيمة إقراض مشروعك خلال عامين بنسبة 284%

وأشار بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، إلى زيادة قيمة الإقراض خلال العامين الماضيين بنسبة 284%، إذ بلغت قيمة الأقراض خلالها 12,8 مليار جنيه، وبلغ متوسط تكلفة فرصة العمل خلالها 12 ألفًا و352 جنيه، وبلغ عدد فرص العمل التى تم توفيرها فى مجال المشروعات المتناهية الصغر خلال نفس الفترة حوالى نصف مليون فرصة عمل وفى مجال المشروعات الصغيرة أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
ونوه إلى قيام "مشروعك" خلال العامين الماضين بتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل فى كل بنك من البنوك السته التى يتعامل معها "مشروعك"، وأيضًا المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" فى كل المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى قيام الوزارة باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التأثير السلبى المباشر لجائحة كورونا على مستوى الأقراض والتمويل بصفة عامة منها الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستفادة عملاء مشروعك من العائد الميسر الذى يقدمة الجهاز والتنسيق بين البنوك المشاركة فى تنفيذ "مشرعك" والمستفدين من "مشروعك" للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتأجيل أقساط سداد القروض لمدة 6 أشهر، بناء على رغبة العميل من عدمه مع تكثيف الاجتماعات مع البنوك بالفيديو كونفرانس لاستعجال القرارات الائتمانية الخاصة بملفات عملاء "مشروعك" المتوجدة بالبنوك خلال فترة الكورونا وكان لهذا الإجراءات مردود إيجابى على المستفيدين من "مشروعك".
وتستهدف الوزارة التركيز على الصناعات المغذية فى مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها فى تقليل العجز التجارى، خصوصًا مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع انشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلى توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجمًا فى مجال الصناعات المغذية.
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