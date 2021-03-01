وزارة البيئة: الأطفال يشاركون فى الحملة التطوعية «هندق على بابك»

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، أنه يجرى تنفيذ خطة توعوية تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى سيدات وأطفال وشباب القرية وفقًا لخريطة زمنية تتناول تنفيذ العديد من الأنشطة بداية من شهر فبراير حتى يوليو من العام الجارى، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعى وتنفيذ الأنشطة بالأماكن المفتوحة، وكذلك تنفيذ بعض من اللقاءات مع شباب القرية عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وتتضمن الخطة التوعوية عددًا من الموضوعات منها نشر ثقافة زراعة الأسطح والنوافذ الخضراء، واحتفالات ساعة الأرض والتغيرات المناخية، ونشر فكرة التنمية المستدامة والتنوع البيولوجى، وأيضا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ( الطاقة، المياه، إلخ...)، وكيفية إنتاج عيش الغراب، ونشر ثقافة إعادة تدوير المخلفات المنزلية، والتعريف بتأثير جائحة كورونا على الوضع البيئى، كما تتناول الخطة تنفيذ دورات تدريبية عن الأعمال اليدوية لسيدات القرية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والتعريف بأهمية المخلفات الزراعية كقش الأرز وكيفية الاستفاده منها، والمشاركة فى تنفيذ حملات توعوية ولقاءات ميدانية ضمن مبادرة (هندق على بابك)، وتستهدف تلك الموضوعات الرائدات الريفيات وجمعية شباب صفط تراب الخيرية والمثقفات الصحيات بالقرية.

وفى إطار اهتمام وزارة البيئة بتربية النشء على الحفاظ على البيئة رفع فريق عمل الوزارة بمجموعة من الأنشطة التوعوية الوعى البيئى لدى أطفال قرية صفط تراب من خلال تنفيذ مجموعة من الندوات وورش العمل الفنية تناولت تعريف الأطفال بالسلوكيات الإيجابية فى التعامل مع البيئة منها عدم إلقاء القمامة على حواف الترع والمصارف، والتعريف بأهمية الأشجار وعدم قطعها، كما تم استخدام العديد من أدوات التوعية التى تعتمد على التشويق وتبسيط المعلومة وتوصيلها بصورة بسيطة لتلك الفئة ومنها تجسيد أهمية الطبيعة للإنسان من خلال جدارية تعكس الفرق بين تدميرنا للطبيعة باستخدام الألوان القاتمه واستخدام الألوان الخضراء التى تعكس تعافى الطبيعة، وأيضًا استخدام طريقة الحكى من خلال فن الأروجامى تناولت قصص تعكس أهمية الحفاظ على الطبيعة والمسؤولية تجاه الآخر وتقليل استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام، والتعريف بالتنوع البيولوجى الزراعى وأهمية الحفاظ عليه.