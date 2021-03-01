القوى العاملة: تحصيل 640 ألف جنيه مستحقات 7 عمال بجدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 7 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالى مستحقاتهم 153 ألفا 100 ريال سعودى، أى ما يوازى 639 ألفا و958 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزارة كلفت مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 7 عمال لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، تفاوض الملحق العمالى عبد الحليم محمود وديا مع كفيل محل "باوزير" بمكة المكرمة، وحصول المواطن المصرى "محمد. ع.أ" "فنى بصريات" على 26 ألف ريال مستحقات نهاية الخدمة، فضلا عن حصول "إسلام.ص.ص" صيدلى على 43 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى 26.800 ألف ريال راتب 4 شهور بالعمولة، وذلك شركة دان الخير الطبية التى كان يعمل بها.

وتفاوض الملحق العمالى عبد الحليم محمود مع شركة مصنع سامية للمنتجات الخشبية، لحصول المواطن المصرى "جمال.ع.أ.س" "نجار موبيليا" على مستحقاته البالغة 20 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة، وجارى استخراج تاشيرة خروج نهائى، كما تم حصول المواطن "أسعد.م.ع.أ" "حداد مسلح" على 6 آلاف ريال راتب 3 شهور بالإضافة الى 700 ريال تذكرة سفر من كفيله، وحصول المواطن "حسين.م.ع" "عامل عادى" على 7 آلاف ريال مكافأة نهاية الخدمة من مؤسسة محمد يحى عسيرى بجيزان التى كان يعمل بها.

كما تم تحصيل مستحقات المواطن "أحمد.ز.ع" "نجار موبيليا" على 6 آلاف ريال راتب 3 شهور، بالإضافة تأشيرة الخروج النهائى من مؤسسة دار السحاب للمقاولات العامة التى كان يعمل بها .

ونجح الملحق العمال عبدالحليم محمود، فى إنهاء الخلاف بين المواطن المصرى "محمود. ج. ح" "عامل منزلى" وكفيله "عبدالله. ع. أ" بالحصول على 1.200 ريال راتب 21 يوما وتذكرة سفر بحرى، فضلا عن حل مشكلة المواطن "عشرى. أ. أ. ش" "عامل شحن وتفريغ" وحصوله على 6.400 راتب 3 شهور من مؤسسة مصبح الشرارى التى كان يعمل بها، كما ساعد المكتب فى نقل كفالته على شركة مصفوفة الإتقان المحدودة.