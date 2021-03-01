نشرة مركز معلومات الوزراء.. وعلى رأسها الحكومة تسمع وتستجيب

صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا. تداول صور لامتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي تداول صور لامتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي وزيرة البيئة: خطة لرفع الوعي البيئي لدى سيدات وأطفال وشباب «صفط تراب» وزيرة البيئة: خطة لرفع الوعي البيئي لدى سيدات وأطفال وشباب «صفط تراب» وكان أبرزها: الحكومة تسمع وتستجيب: تأجيل نفاذ تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري لنهاية العام. الرئيس يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات وانتظام الامتحانات. مستشار رئيس الجمهورية للصحة: أي لقاح يُسجل في مصر «آمن وفعال». ترحيب إعلامي كبير بإرجاء تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري. توقعات بارتفاع سعر خام برنت ليصل إلى 100 دولار للبرميل خلال العامين المقبلين. الولايات المتحدة تسعى لمواجهة تهديدات التكنولوجيا الصينية. تأثير كورونا على مرتبات ومكافأت وعمولات موظفى الشركات فى مصر.. استطلاع رأي. 43.2 مليار دولار نصيب مشروعات تطوير السكك الحديدية من إجمالي قيمة مشروعات البنية التحتية للنقل في مصر «52.4 مليار دولار».. إنفوجرافيك اليوم. تحليل موقف مصر فى مؤشر النفاذ إلى الأسواق والبنية التحتية. ارتفاع فى قيمة المعاشات المنصرفة وزيادة فى عدد وحدات خدمة الدفع الإلكترونى.. إعرف القيم داخل قسم مؤشرات وتحليلات الدكتور محمد كمال يكتب: الصراع القادم.. من التجارة إلى التكنولوجيا. تقرير: مؤشّر نضوج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة GEMS-2020.

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