تغييرات موسعة في قيادات المطارات.. وأحمد منصور رئيسا للشركة المصرية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الشركة المصرية للمطارات إحدى شركات القابضة للمطارات، شهدت تغييرات موسعة على مستوى القيادات والمطارات الداخلية، على رأسهم رئيس الشركة اللواء عادل محجوب، الذي صدر قرار بتعيينه مستشارًا لرئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأوضحت المصادر، أنه تم تكليف اللواء طيار أحمد منصور، ليكون قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، خلفًا لـ " محجوب "، الذي تولى رئاسة الشركة لمدة عام منذ يناير 2020 حتى نهاية فبراير 2021.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم إصدار حركة تغييرات أيضًا على مستوى قيادات بعض المطارات الداخلية، حيث صدر قرار بتعيين كل من:

- اللواء نبيل الملاح مديرًا لمطار شرم الشيخ الدولي

- اللواء خالد عبد السلام مديرًا لمطار سوهاج الدولي.

- اللواء هشام فريد مديرًا لمطار الأقصر الدولي.

- اللواء مراد محمد السيد مديرًا لمطار الغردقة الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن اليومين الماضيين، شهدا جولة موسعة لوزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، إلى عدد من المطارات الداخلية، كان أخرها قبل يومين إلى مطاري سوهاج والأقصر الدوليين، رافقه خلالها وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني، لمتابعة حركة تشغيل المطارات والعمل وإجراءات الركاب أيضا، فضلا عن تنشيط حركة السياحة الداخلية ضمن مبادرة "شتي في مصر" الذي أطلقتها الحكومة لتنشيط حركة السياحة بالمدن والمنتجعات المصرية السياحية.