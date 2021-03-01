جامعة الإسكندرية: مصر الـ32 عالميا فى النشر العلمى

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور عصام خميس، مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى والبحث العلمى، إن النشر العلمى المتميز للمؤسسات التعليمية والبحثية فى مصر زاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.





جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الإثنين، فى مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة، وبحضور نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور هشام جابر.

وقال خميس، أن مصر احتلت المرتبة 32 عالميًا فى مجال الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من ضمن 231 دولة على مستوى العالم، وفقاً لقواعد البيانات العالمية SIMAGO.

وأضاف مستشار جامعة الإسكندرية، أن النشر العلمى فى مصر ارتفع عام 2020 بنسبة بلغت 44.8% مقارنة بعام 2019، مشيرًا إلى أن عدد المجلات والمؤتمرات المدرجة فى منصة Scopus من دار نشر El Sevier الهولندية بلغ 37500 مجلة ومؤتمر.