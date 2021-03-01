المنيا الجديدة: استكمال طبقة الأسفلت لازدواج الطريق الصحراوى الشرقى

وأوضح المهندس خالد عبد العزيز، أن الطريق بطول 6.5 كيلو متر أمام منطقة الإسكان الاجتماعى وعمارات المنحة الإماراتية، ويهدف المشروع إلى تحقيق السيولة المرورية والسير الآمن لرواد الطريق، وكذا رفع كفاءة البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستهدفة، مؤكداً دفع العمل بالموقع والمتابعة الدورية لسرعة الانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد والمواصفات المطلوبة.
وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أنه جارٍ أيضا تنفيذ أعمال المرافق (مياه - صرف - طرق - فرمة)، لقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالمدينة، وذلك فى إطار حرص الجهاز على تسليم قطع الأراضى كاملة المرافق لحاجزيها، مؤكدا أن أى تلفيات بالمحاور والطرق سيتم إصلاحها فوراً، وكذا أى أعمال لتقاطعات الطرق تخص أعمال توصيل الشبكة الأرضية للغاز الطبيعى.
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