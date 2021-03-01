جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، أن نسبة تنفيذ 24.888 وحدة سكنية (1.037 عمارة) بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بلغت نحو 55%، مشيرة إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع تقدر بـ5.6 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالى.





ووجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مسؤولى جهاز المدينة بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها، لدفع العمل وإزالة أى عقبات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتوقيتات المحددة والمقدمة من الشركات المنفذة للانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها لمستحقيها. من جانبه، أجرى المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، جولة تفقدية بمواقع عمارات مبادرة رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين بالمدينة، لمتابعة العمل بالمشروع بقطاعى (أ، ب) بمنطقة غرب أرض المطار. وطالب مسؤولى الشركات المنفذة بالالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة فى تنفيذ الأعمال بالمشروع، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق للعمارات حسب تنسيق الموقع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكان: تنفيذ 55% من وحدات سكن كل المصريين بأكتوبر الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.