الحكومة تنفى تراجع مساحة القمح خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالى 2021.

وأوضحت الوزارة أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.418 مليون فدان خلال الموسم الحالى لعام 2021، مقارنة بـ 3.402 مليون فدان خلال الموسم الماضى لعام 2020، بزيادة قدرها 16 ألف فدان، مُشيرةً إلى سعى الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكًا للمياه، وأعلى فى الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجى.

وفى إطار حرص الدولة على زيادة إنتاجية محصول القمح، تم توفير جميع التقاوى المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات لصرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكل ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج، كما تم إنشاء الصوامع الحديثة التى أسهمت فى تقليل نسبة الفاقد، فضلاً عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة التى تسهم فى تخفيف الأعباء عن المزارعين.