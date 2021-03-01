اعتماد أول بكالوريوس مشترك بين جامعتى الإسكندرية ومانشستر البريطانية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، على اللائحة المقدمة من كلية الطب لمنح الدرجة المشتركة لبكالوريوس الطب والجراحة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية وكلية العلوم الطبية بجامعة مانشستر البريطانية.





وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن هذا البرنامج هو أول برنامج مشترك فى مجال التعليم الطبى فى منطقة الشرق الأوسط مع جامعة دولية بهذا الحجم.

وأضاف قنصوه، أنه تم إرسال اللائحة للمجلس الأعلى للجامعات، لإصدار القرار الوزاري باعتمادها، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الدرجة فى خريف العام الجامعى 2022 - 2021.

وفى سياق آخر، وافق مجلس الجامعة على بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة ووكالة الفضاء المصرية، للمشاركة فى مشروع "أقمار صناعية معملية تعليمية".

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أنه سيتم تجهيز معمل تعليمى للأقمار الصناعية بكلية الهندسة على أحدث طراز يتضمن مكونات تكنولوجية وبرامج محاكاة لـ"القمر الصناعى المصرى للجامعات".

وقرر مجلس الجامعة ترقية 10 من أعضاء هيئة تدريس 5 إلى وظيفة أستاذ، و5 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 15 مدرس، بالإضافة إلى منح 33 درجة دكتوراه و66 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.