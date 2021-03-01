تعرف على 7مكاتب للأحوال المدنية تعمل طوال الأسبوع

قامت وزارة الداخلية بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يتطوير منظومة الأحوال المدنية بشكل مميز خلال الفترة الماضية حيث تو افتتاح بعض السجلات الجديدة وتطوير السجلات المتواجدة وتمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها، إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وتخصيص مكتب لكبار السن وذوى القدرات الخاصة بديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالقاهرة.

وتيسيرًا على جمهور المواطنين قررت وزارة الداخلية تشغيل بعض المواقع طوال الأسبوع متضمنًا يوم الجمعة، وذلك بعدد من مقار الأحوال المدنية وهى :

مول سيتى ستارز بمحافظة القاهرة

مول مكسيم بالقاهرة

مينا القاهرة الجوى

مول ستى سنتر المعادى بمحافظة القاهرة

مول العرب بالجيزة

مول طنطا بمحافظة الغربية

المركز النموذجى بديوان عام القطاع بمحافظة القاهرة يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

كما قامت الوزارة تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية "كمرحلة ثالثة" لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيرًا على المواطنين في عدد من مقار الأحوال المدنية بالقاهرة الكبرى.