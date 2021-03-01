أجندة منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين

الأخبار الإثنين، 1 مارس 2021 10:55 صـ بتوقيت القاهرة الإثنين، 1 مارس 2021

دوت الخليج

ينطلق اليوم الاثنين الأول من مارس ولمدة 5 أيام منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين والذى يحمل عنوان"صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل" ويناقش سبل التعافي من جائحة كورونا بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الأفريقي وأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة ٢٠٣٠، وبما يعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين في القارة الأفريقية. كما يعقد المنتدى افتراضيا عبر الإنترنت، والذى يضم قادة الحكومات الأفريقية وممثلة المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لإجراء مناقشات علمية ومحددة السياق للمخاطر والتهديدات الجديدة واستطلاع الفرص المستقبلية. وتطرح النسخة الثانية من المنتدى، أجندة استشرافية في إطار رسم أفريقيا لخطة تعافيها بعد وباء كوفيد 19، مع التأكيد على الحاجة إلى الاسراع في التحول الجذرى من إدارة الأزمات إلى منع النزاعات كما يركز المنتدى على وجود إجراءات ملموسة لدفع تنفيذ العلاقة بين العمل الإنسانى والتنمية والسلام على المستويين الإستراتيجي والعملياتى ومن المقرر أن يلقى سامح شكري، وزير الخارجية، الكلمة الرئيسية اليوم الاثنين، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان ٢ للسلام والتنمية المستدامين، والذي يعقد تحت عنوان "صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل"، وتناقش جلسات اليوم الأول، التعافي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.. تعزيز السلام والتنمية المستدامين في أفريقيا، وتتضمن رسائل من القادة الأفارقة لتقديم مسارات من أجل أفريقيا أكثر أمنا وازدهارا، كما يتضمن جلسة حول الإرهاب في ظل جائحة كورونا.. الحاجة الملحة للحلول المتكاملة. ويتضمن اليوم الثاني جلسات لمناقشة النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن في أفريقيا أثناء الجائحة وما بعدها، وتفعيل الوقاية الهيكلية في أفريقيا، حيث ستركز هذه الجلسة على الأدوات والآليات القارية مثل إطار الوقاية الهيكلية القاري للاتحاد الأفريقي وخريطة الطريق الرئيسية التابعة للاتحاد الأفريقي الخاصة بإسكات صوت المدافع الممتدة حتى عام ٢٠٣٠، والآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، كما تناقش الجلسات طريق أفريقيا نحو الانتعاش والتنمية المستدامين، وتتولى الجلسة تقييم مدى تأثير جائحة كورونا على النمو الاقتصادي والتقدم التنموي في قارة أفريقيا. ويناقش اليوم الثالث معالجة النزوح القسري في التخطيط الوطني وعمليات السلام.. توطين التحول النموذجي إلى الوقاية في أفريقيا، والتركيز على ضرورة إعادة ضبط المهام المتعلقة بالحماية لعمليات السلام من أجل تمكين المجتمعات المحلية، والسلام والتنمية المستدامين من خلال الفنون والثقافة والتراث. وتتضمن جلسات اليوم الرابع مناقشة الحفاظ على السلام من خلال إعادة الإعمار والتنمية الفعالة في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، وتسخير التجارة من أجل أفريقيا تنعم بالسلم والازدهار، وتحفيز التعاون الإقليمي من أجل السلام والأمن والتنمية في البحر الأحمر. وفي اليوم الخامس والأخير يناقش المنتدى كيفية النهوض بالاستجابات المتكاملة لمخاطر الأمن المناخي، وأزمة الساحل المتفاقمة.. تهديدات معقدة واستجابات مجزأة، وتقديم توصيات المنتدى.