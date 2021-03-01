مجلس الوزارء يطلق رسمياً أول تطبيق إلكتروني لأماكن محطات الغاز للسيارات

أعلنت الحكومة خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التوسع في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي بالمحافظات، الإطلاق الفعلي لأول تطبيق إلكترونى علي الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل، وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها.
وأوضحت الحكومة أن ذلك يأتي في إطار الجهود والسعي للتيسير علي المواطنين في الاستفادة من استخدامات الغاز الطبيعى للسيارات .
وأوضحت، أن التطببق يحمل اسم Mop stations متاح حاليا للاجهزة بنظام الاندرويد علي الرابط التالي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.egyptgas.mop
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