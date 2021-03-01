جاء ذلك خلال فعاليات الدورة السادسة لـ «قمة مصر للأفضل» والتي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

يذكر ان المؤسسة قامت بالتعاون مع شركة برايم للأوراق المالية لتصنيف أفضل 100 شركة أداءً بالسوق المصرى وفى نفس السياق تم تكريم مجموعة طلعت مصطفى بجائزة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية عن دورها الاستثنائي فى دعم الدولة المصرية لمواجهة جائحة كورونا. وقامت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، بتسليم درع أفضل الشركات أداء في مصر خلال عام ٢٠٢٠. كما قامت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، بتكريم أفضل الشركات في مجال المسئولية المجتمعية والاستدامة. تسلم درعي التكريم نيابة عن هشام طلعت مصطفى ، عمر عبد الرحمن ، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لقطاع التسويق بالمجموعة. جاء ذلك ضمن الإحتفالية السنوية التى تهدف فى المقام الأول إلى دعم المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم بالسوق المصرى، والحرص على تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة. يذكر ان تلك النتائج جاءت بشكل مدروس بناءً على دراسة لاكبر وأهم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، عبر سبعة مقاييس أساسية أهمها القيمة السوقية للشركة والعائد الإجمالى وتطور الإيرادات والأرباح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للعام الرابع.. تكريم "مجموعة طلعت مصطفى" ضمن أفضل 100 مؤسسة بالسوق المصرية ..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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