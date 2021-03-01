يبدأ عمله أول أغسطس.. "إيكاو" ينتخب أمينا عاما جديدا 3 سنوات

انتخب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو ICAO)، خوان كارلوس سالازار Juan Carlos Salazar الكولومبي أمينا عاما جديدا للمنظمة لمدة ثلاث سنوات بمشاركة عضوية 36 دولة.

من المقرر أن يبدأ خوان كارلوس سالازار الأمين العام الجديد،عمله رسميًا أول أغسطس المقبل، وسوف يتسلم من الأمين العام الحالي " الصيني الجنسية" Fang Liu التي شغلت هذا المنصب لفترتين متتاليتين منذ عام 2015.

ويمارس خوان كارلوس سالازار الأمين العام الجديد ، قانون ومعايير الطيران منذ أكثر من 26 عاما ولديه الخبرة المتراكمة في المفاوضات الدولية في مجالات الطيران والإدارة والسياسة العامة، وكذا خبرة مهنية كبيرة في إدارة المنظمات المعقدة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وسوف يتولى أمانة المنظمة في ظل ظروف استثنائية صعبة تعيشها صناعة الطيران على مستوى العالم.

ويشغل منذ يناير 2018 منصب المدير العام للطيران المدني في كولومبيا، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الكولومبية ومستشار أول لهيئة الطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة وقانون الجو والفضاء، ويتحدث الإسبانية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة