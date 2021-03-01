تعاون جامعة الإسكندرية وكالة الفضاء المصرية فى أقمار صناعية تعليمية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس جامعة الإسكندرية على بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة ووكالة الفضاء المصرية، للمشاركة فى مشروع "أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية".





وأشار المجلس فى اجتماعه إلى أنه سيتم تجهيز معمل تعليمى للأقمار الصناعية بكلية الهندسة على أحدث طراز يتضمن مكونات تكنولوجية وبرامج محاكاة لـ "القمر الصناعى المصرى للجامعات"، فضلا عن إعداد الكوادر من الطلبة والباحثين لسوق العمل سواء على المستوى المحلى قريبا أو الدولى، وفتح مجال بحثى وآفاق جديدة للتطوير والإسهام فى خطة الدولة لصناعة وإطلاق الأقمار الصناعية بأيد وعقول مصرية، لتواكب برامج الدول المتقدمة فى هذا المجال.

كما وافق المجلس على بروتوكولات التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لتعليم الكبار، واتفاقية التعاون بين كلية الطب وشركة "جلوبال تكنولوجى" "شركة مساهمة مصرية"، وبروتوكول التعاون بين كلية الطب ومؤسسة بنك الدواء الخيرية، ومذكرة التعاون ببن كلية السياحة والفنادق وشركة "أيكوم" للتنظيم والتسويق "ICOM"، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة "أميتى" الهندية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

ووافق المجلس على ترقية 10 أعضاء هيئة تدريس، 5 منهم إلى وظيفة أستاذ، و5 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 15 مدرسا، بالإضافة إلى منح 33 درجة دكتوراة، و66 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.