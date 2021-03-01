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صور- لحجبه رؤية البحر.. إزالة البيت الزجاجى على كورنيش الإسكندرية

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الإسكندرية - هشام وليد 2021-03-01 11:25 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - ترأس محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، حملة لإزالة المطعم الشهير بـ "البيت الزجاجى" بطريق الكورنيش بمنطقة سان ستيفانو بحى شرق، بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بين المستأجر والمحافظة.

وأوضح محافظ الإسكندرية، فى بيان له اليوم الإثنين، إن الحملة تأتى فى إطار خطة المحافظة، لإزالة كل المنشآت الحاجبة لرؤية البحر على كورنيش الإسكندرية، قائلاً إن رؤية البحر حق لكل مواطن.

وقال الشريف إنه يتم تفكيك مطعم البيت الزجاجى بطريقة هندسية تحافظ عليه، ما يسمح بإعادة تركيبه في منطقة أخرى لا تعيق رؤية البحر، حفاظًا على المال العام.

وأضاف المحافظ أنه سيتم إزالة كل المنشآت التى تحجب رؤية البحر، بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة، احترامًا للقانون والتعاقدات.

إزالة البيت الزجاجى على كورنيش الإسكندرية

شارك فى الحملة كل من جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ومحارب هيلع رئيس حى شرق، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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