محافظة القاهرة: مشروع الخيالة يشمل 2525 شقة لنقل سكان العشوائيات

أكدت محافظة القاهرة أن مشروع أرض الخيالة في حي البساتين اقترب افتتاحه لنقل سكان العشوائيات، ويشمل 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض حوالي 40 فدان بكافة الخدمات المطلوبة، والتي تتمثل في مركز طبي ومركز شباب ومجمع مدارس وحدائق وأسواق وذلك لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين المنقولين إليها وانطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة " لكافة المواطنين.

وأضافت المحافظة أن المشروع يعد أحد ثمار التعاون بين محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، وتبلغ تكلفة المشروع 860 مليون جنيه.

انتهت محافظة القاهرة من حصر كافة الأنشطة بمنطقة أبو السعود وسور مجرى العيون سواء السكني أو الصناعي، تمهيداً للانتهاء من الإزالة بالكامل للمنطقة، ونقل صناعة الدباغة بالكامل إلى منطقة الروبيكي «مدينة الجلود الجديدة» ونقل السكان إلى وحدات سكنية جديدة مجهزة بالكامل .

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من أعمال النقل والازالة للبدء في أعمال تطوير المنطقة ورفع كفاءتها وإعادة تخطيطها بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بما يتناسب مع الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة الهامة وملصقتها لسور مجرى العيون وجامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان.