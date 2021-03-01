مصر تحصل على شرف استضافة كأس العالم للرماية 2022

أعلن الاتحاد الدولي للرماية، برئاسة فلاديمير ليسن، إسناد تنظيم بطولة كأس العالم للرماية مارس 2022 لمصر.

وجاء القرار في ظل النجاحات التى تحققها مصر على مستوى استضافة كأس العالم للرماية بالخرطوش فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة.

يأتى ذلك فى إطار ثقة الاتحاد الدولي للرماية في قدرة مصر على استضافة الأحداث الكبرى، ونظرا لما تملكه مصر من مقومات وميادين رماية على أعلى مستوى وقدرات تنظيمية هائلة.

وأسند الاتحاد الدولي مهمة استضافة بطولة كأس العالم للرماية (بندقية/مسدس) للرجال والسيدات إلى مصر، حيث سيتجمع أبطال اللعبة حول العالم في أرض الكنانة للتنافس على واحدة من أهم البطولات.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للرماية عن سعادته بالمستوى التنظيمي الرائع لكأس العالم للرماية بالخرطوش بمصر، وحسن الاستضافة لجميع المنتخبات المشاركة، مبينا أن مصر باتت وجهة لاستضافة كبري البطولات.

وأوضح اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته بقرار تنظيم بطولة العالم في مصر، مؤكدا أن الاتحاد يسير بشكل مميز في استضافة البطولات، وهذا القرار يؤكد ثقة الاتحاد الدولي في قدراتنا التنظيمية.

وأشار حسني، إلى أن البطولة ستقام خلال شهر مارس من عام 2022، وستشهد منافسات شرسة نظرًا لأنها تجمع أفضل الرماة حول العالم، مؤكدا أن مثل هذه البطولات تمثل احتكاكا قويا للرماة المصريين وتوفر لهم فرصا للمنافسة مع أفضل اللاعبين والمدارس المختلفة حول العالم.