لمناقشة تحديات التنمية بالوادى الجديد..مركز الصحراء ينظم ورشة عمل

نظم مركز بحوث الصحراء ورشة عمل مجتمعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ،للتعرف على أهم الممارسات الزراعية السليمة بالواحة والوقوف علي أهم تحديات التنمية الزراعية بها ، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وصرح د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، بأن هذه الأنشطة يقوم بتنفيذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبتمويل من "gef".

وتأتي هذه الورشة في اطار أنشطة وفاعليات رفع الوعي وتنمية قدرات المزارعين خلال مشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وأكد زغلول بأن هذه الأنشطة تهدف الي تعظيم الاستفادة من المعارف والممارسات الزراعية وتحديد أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية بالواحة كما أنها تساعد في وضع الخطط والرؤي التي سينفذها المشروع بالتعاون مع شركاء التنمية بمحافظة الوادي الجديد.

من جانبه، أكد د مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن تقديره للقائمين على تنفيذ هذه الورشة ، مؤكدا خلال مشاركته في أعمال ورشة العمل بقرية ناصر الثورة، بأن مديرية الزراعة ستقوم على الفور بمتابعة تنفيذ توصيات الورشة والعمل على حل كافة المشكلات الزراعية التي رصدتها الورشة كما كلف المرسي مديري الوحدات الزراعية بالتواصل مع ادارة المشروع لتنفيذ توصيات الورشة على الفور بالإضافة الي تشكيل لجان متابعة من مهندسي الوحدات الزراعية للوقوف علي تنفيذ وحل المشكلات التي تواجه المزارعين بالواحة.

وصرح الدكتور عماد عوض مسئول النشاط بأن إشراك المجتمع المدني والمزارعين في وضع الخطط والرؤى كذلك تحديد المشكلات الخاصة بهم من خلال نشاط رسم الخرائط التشاركية بواسطة المجتمع يعمل على تحديد المشكلات بدقة كذلك يعظم دور المشاركة المجتمعية ويساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة وأعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في مثل هذه الفاعليات والتي أتاحت لهم فرصة تحديد اهم المشكلات خاصة تلك المتعلقة بالأنشطة الزراعية.