مصر للطيران تسير اليوم 44 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، 44 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 3534 راكبا إلى عدة وجهات دولية مختلفة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 44 رحلة جوية بمعدل 32 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، جوبا، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، إربيل،و 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3534 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.