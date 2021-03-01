خلال دورات أكاديمية ناصر ..نقيب الزراعيين يكرم زوجة الشهيد رامي حسنين

أعلن الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين اليوم انطلاق دورات استراتيجية الأمن القومي بنادي الزراعيين بالدقي، حيث تم اليوم إفتتاح اولي دورات استراتيجية الامن القومي والتي تحمل إسم «دورة الشهيد رامي حسنين» لإدارة الأزمات والتفاوض بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية العليا، لتعميق الوعي بالأمن القومي المصري لدي جموع الزراعيين وأسرهم.

وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية اليوم إنه تم علي هامش فعاليات اليوم الأول لدورة أكاديمية ناصر العسكرية العليا تكريم زوجه الشهيد رامي حسنين ووالد المهندس الزراعي محمد حسنين موضحا أن زوجه الشهيد احمد منسي تشارك في الدورة كمتدربة ، مشددا علي أهمية الدورات لرفع الوعي وتدريب الشباب لتولي مواقع قيادية.

وأضاف نقيب الزراعيين إنه تم الاتفاق علي تنظيم دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا داخل قاعات نادي الزراعيين موضحا أن دورات استراتيجيات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية تستهدف التوعية بمخاطر حروب الأجيال واستهداف العقول والدعاية السوداء لتفتيت الأوطان.

واضاف «خليفة» ان تنظيم هذه الدورات في أكاديمية ناصر العسكرية يعمل على ترسيخ قيم الانتماء وحب الاوطان لدي كل المشاركين في هذه الدورات بما يضمن سيادة روح الانتماء لدي الدولة المصرية موضحا أن إقامة مثل هذه الدورات في رحاب نقابة الزراعيين يعد نقلة نوعية تستهدف بناء المهندسين الزراعيين وأسرهم ثقافيا وفكريا وإبعادهم عن الفكر الهدام والمتطرف من أجل بناء مصر الجديدة.

واشار «خليفة» الى ان هذه الدورات تأتي ضمن خطة نقابة الزراعيين لتأهيل المهندسين الزراعيين لاعمال القيادة الادارية ورفع كفاءة ادارة هذه الاعمال التي تخدم الدولة المصرية فضلا عن اهميتها في نشر قيم الولاء والانتماء للوطن بما ينعكس علي الحد من ظاهرة التطرف في المجتمع والتوعية بقيم التسامح والتي تنشدها مصر.