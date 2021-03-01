معلومات علمية هامة فى خدمات المحمول.. تعرف عليها من أورنج مصر

أكدت شركة أورنج مصر إن سلامة و صحة عملائها و العاملين لديها وعموم الجمهور في مجال تقديم خدمات التليفون المحمول هي إحدى الأهداف الرئيسية للشركة واصفة أنها تبذل الكثير من الجهد من أجل تحقيقها.

ومن منطلق شفافية شركة اورنج مصر تجاه عملائها فحرصت الشركة على اطلاع جمهورها على نتائج الأبحاث العلمية الحديثة أو اى تطور ذو قيمة في هذا الشأن .

وطبقا لآخر الأبحاث التى عرضتها أورنج مصر فإن صناعة الـتليفونات المحمولة تعتبر شيئا مهما فى حياة المليارات من الناس، فحاليا يعيش نحو 75% من سكان العالم تحت تغطية التليفون المحمول، وقد وفرت هذه الصناعة العديد من الوظائف كما أسهمت بصورة كبيرة في دفع اقتصاديات الدول قدمًا حول العالم بما في ذلك مصر.

وقد أشارت بعض الأبحاث في مصر و دول أخرى إلى أن استخدام المحمول أدى إلى زيادة أرباح المؤسسات الصغيرة بنسبة 59 % من مشروعات الأعمال الصغيرة في مصر و 62% في جنوب إفريقيا و إن كل فرصة عمل في قطاع خدمات التليفون المحمول ينتج عنها 8 فرص عمل في قطاعات اقتصادية أخرى , وأنه إذا تم مضاعفة الاستثمار في قطاع الاتصالات و المعلومات في مصر فسينتج عنه خلق 1،3 مليون فرصة عمل جديدة وسيرتفع معدل النمو من 4% إلى 8%.

لقد تحول التليفون المحمول إلى جزء لا يتجزأ من حياة الناس في العصر الحديث بإسهامه في التواصل بين الأصدقاء والأسر و المساعدة في انجاز الأعمال بفعالية أكثر ووقت أقل. وقد تطورت هذه التكنولوجيا بشكل ملحوظ، فبعد أن كانت التليفونات كبيرة و غالية الثمن أصبحت أصغر حجما وأقل سعرا، وبعد أن كان استعمال التليفون المحمول مقصورًا على أماكن محدودة أصبح الآن أكثر شيوعا خاصة بعد دخول تطبيقات و خدمات عديدة، فالآن يمكن من خلال الجهاز التليفون المحمول تخزين البيانات والتقاط و إرسال الصور و تصفح الإنترنت و مشاهدة المواد الترفيهية.

واستطردت اورنج مصر على موقعها الالكترونى : أخيرا و ليس أخرا يجب ألا ننسى أهمية التليفون في إعطائه الشعور بالأمان لمستخدميه حيث أصبح أداة للعمل على سرعة وصول المساعدة و إنقاذ حياة العديد من الناس في حالات الطوارئ.

و مع الانتشار الواسع للتليفون المحمول و شبكاته، زاد اهتمام الناس باحتمالات التأثيرات الضارة لهذه التكنولوجيا، وتعددت المخاوف لتشمل الخوف من الانبعاث الصادر من أجهزة التليفون و محطات التقوية وهذا ما جعل إدارة شئون الصحة والبيئة بشركة اورانج تعطي اهتماما كبيرا لتوعية المجتمع بحقيقة تأثير التليفون المحمول ومحطات المحمول على الصحة و البيئة المحيطة.و إطلاعهم على أخر نتائج الأبحاث العلمية في هذا الشأن.

و في هذا السياق فنحن نؤكد أن المنظومة الشبكية لاورانج تعمل في نطاق آمن وأن مستوى التعرض للموجات الصادرة عن محطاتها أقل من المعدلات المسموح بها و أنة يؤخذ في الاعتبار اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية و اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة و ذلك كإجراء وقائي لأي التأثيرات محتملة.





كيف تعمل شبكات الهاتف المحمول؟

شبكة التليفون المحمول تعتمد في عملها علي عنصرين أساسيين، هما جهاز التليفون المحمول ومحطة التقوية، و يعمل التليفون المحمول علي نقل موجات الراديو إلي محطة التقوية الأساسية حاملا صوت مستخدم التليفون بطريقة فنية وبالمثل تنقل المحطة موجات الراديو إلي جهاز التليفون المحمول حاملا صوت المتحدث .

إن الهدف الأساسي لمحطة التليفون المحمول هو إرسال واستقبال إشارات من والي مستخدمي التليفون المحمول، و قد أدى انتشار التليفونات المحمولة إلي انتشار أبراج التليفونات في أماكن متعددة ، و عادة ما تسمى هذه الأبراج بالمحطات الأساسية أو محطات التقوية وتتكون من أجهزة راديو ومعدات رقمية وهوائي لإرسال و استقبال بيانات الاتصال نفسه.

كل محطة أساسية تقوم بتغطية مساحة معينة قد يصل قطرها إلى مئات الأمتار في المدن الكبرى وإلى عدة كيلومترات في المناطق النائية، وعادة ما تثبت أبراج التليفون المحمول اعلي المباني أو علي جانبي الطرق، و هناك أنواع مختلفة لمحطات المحمول لكن أكثرها انتشارا هي محطات التقوية - ماكروسيل و محطات التنقية – مايكروسيل.

تستخدم المايكروسيل – و هي العنصر الرئيسي في شبكات المحمول – لخدمة عدد كبير من المشتركين الساكنين أو المارين في منطقة معينة، أما المايكروسيل فيستخدم لتحسين أداء الشبكة أو سعتها في منطقة محددة مثل المحال التجارية المزدحمة أو محطات القطارات أو الشوارع المكتظة بالمارة.

شبكات الهاتف المحمول مقسمة إلى خلايا (مساحات الجغرافية) متداخلة وكل منها مزود بمحطة موبايل.

إن حجم الخلية يعتمد على مساحة المنطقة المطلوب تغطيتها وعدد المكالمات المتوقعة.و يكون معدلات الطلب أكثر في المناطق الحضرية و الأحياء المزدحمة داخل المدن و التى تزيد فيا الكثافة السكانية يكثر بها المبانى المرتفعة.

وعند إجراء مكالمات تليفونية أثاء التحركً ، فإن المكالمات يتم توجيهها تلقائيًا من محطة في خلية إلى محطة أخرى في خلية أخرى وهكذا يمكن الحصول على أفضل إشارة و سعة مكالمتيه.

شكل واتجاه الشعاع

تصدر الموجات من الهوائي في شكل مخروطي ومروحية ،و فى الأساس يتم توجيههًا إلى الأمام مع بزاوية بسيطة مائلة إلى الأسفل

انواع الموجات

اتفق العلماء علي تقسيم الموجات إلي قسمين: أشعة مؤينة وغير مؤينة، وهذا التقسيم يعتمد علي كمية الطاقة المنبعثة من كل نوع، فكلما زاد محتوي الطاقة في الإشعاع كان لها تأثير اكبر.

الأشعة المؤينة : لها طاقة كافية لفصل الالكترونات من النواة، و التعرض لها يمكن أن يغير من التفاعل الكيميائي في الجسم ويمكن أن يؤدي إلي دمار الأنسجة البيولوجية شاملة تأثيرات علي الحامض النووي .

الأشعة الغير مؤينة : هذا النوع من الأشعة ليس له طاقة كافية لكي يؤين الخلية الحية، لكن يمكنه أن يسبب بعض التأثيرات الحرارية التي لا تكفى لإنتاج أي نوع من تدمير الأنسجة، و الموجات المستخدمة في شبكات التليفون المحمول هي موجات راديو تستخدم حيز تردد 900 - 1800 ميجا هرتز والذي يقع في نطاق الأشعة الغير مؤينة .

الترددات المستخدمة في التليفون المحمول :

يوجد وصف لإشارات الراديو البسيطة وهي التردد وشدة المجال، فسنجد أن أجهزة استقبال الراديو تضبط علي إشارات طبقا لتردد معين و هذه الإشارات يجب أن تكون لها شدة مجال كافية لكي تستطيع الوصول إلى مستقبليها، و وحدة قياس التردد هي الهرتز أو دورة في الثانية.

و تستخدم موجات الراديو ترددات مختلفة عن بعضها حتى لا تؤثر على بعض و في حالة التليفون المحمول بنظام الجى أس أمGSM تستعمل ترددات في حدود 900 إلى 1800 ميجا هرتز [أي 900 إلى 1800 مليون دورة في الثانية