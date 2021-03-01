سفير الصين بالقاهرة: إهداء مصر 300 ألف جرعة كدفعة ثانية من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، أن الرئيس السيسى كان أول الرؤساء الذين يقدمون دعما للصين، وبالمثل كانت الصين أول دولة تشارك مع القاهرة خبرة مواجهة وباء كورونا، مضيفا أن الرئيس الصينى أكد لنظيره المصرى أن مصر أول دول عربية وإفريقية تكون لها علاقات دبلوماسية مع الصين، كان ذلك خلال المكالمة الهاتفية الدى دارت بين الرئيسين منذ أيام.





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