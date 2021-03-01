اليوم.. مجلس النواب يواصل جلساته العامة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين

جدة - نرمين السيد - وسيناقش المجلس خلال الجلسة تقارير اللجان النوعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 كما سيناقش النواب تقارير اللجان بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية. ووفقا لجدول أعمال المجلس، سيناقش النواب تقارير اللجان حول قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" الموقعة فى القاهرة بتاريخ 2 نوفمبر 2020. وكان المجلس قد ناقش أمس مشروع قانون مُقدما من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون مُقدما من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

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