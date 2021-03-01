الاثنين المقبل.. سفارة فرنسا بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي لحقوق المرأة

أكدت فرنسا التزامها لصالح المساواة بين المرأة والرجل ولصالح حقوق المرأة وكذلك مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأوضحت السفارة الفرنسية بالقاهرة، في بيان اليوم الاثنين، أن تعزيز حقوق المرأة سيحتل هذا العام قلب رهانات "منتدى جيل المساواة" الذي ستستضيفه فرنسا في يوليو المقبل، في ظل رئاسة مشتركة مع المكسيك، بمبادرة من وكالة الأمم المتحدة لحقوق المرأة.

وتحتفل سفارة فرنسا في جمهورية مصر العربية والمعهد الفرنسي باليوم العالمي لحقوق المرأة وإلقاء الضوء على "حق المرأة في الرعاية الصحية" ، وذلك يوم الاثنين الموافق 8 مارس على موقع فيسبوك وقناة يوتيوب التابعة للمعهد الفرنسي في مصر.

وسيقدّم الأمسية كل من سفير فرنسا في مصر، ستيفان روماتيه، ورئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، د. مايا مرسي، والفنانة هند صبري الراعية الروحية للحدث. وسيعقب هذه المدخلات نقاش حول موضوع "حق المرأة في الرعاية الصحية".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث يتم تنظيمه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية "السيداج".

وأوضحت السفارة الفرنسية في بيانها أنها تسعى إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل بصورة ملموسة، لاسيما من خلال توفير قرض متعلق بالسياسات العامة الخاصة بالرعاية الاجتماعية (150 مليون يورو) من أجل مساندة تنفيذ إصلاح منظومة التأمين الصحي في مصر والذي ستستفيد منه المرأة بوجه خاص؛ ومشروع تحسين نظام الرعاية الصحية الأولية (30 مليون يورو)، والمتعلق بصحة الأم وحديثي الولادة والتغذية؛ فضلا عن توفير منح دراسية للطلاب والعلماء المتخصصين بصورة متساوية للجنسين.