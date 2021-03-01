الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يبحثان التعاون المشترك بمناسبة ذكرى رفع العلم على...

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 1 / 3 / 2021م ، السيد اللواء أ.ح / خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية بمناسبة رفع العلم على طابا ، ومنها :
1- إتمام أعمال مسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم ، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم ، ليتم تكريم الأوائل خلال احتفال محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم على منطقة طابا .
2- الإعداد لأكبر قافلة دعوية للواعظات خارج القاهرة الكبرى ، حيث تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة ، على مدار خمسة أيام كاملة ، تجوب مناطق طابا ، والطور ، وشرم الشيخ ، وسانت كاترين ، ودهب ، ووادي فيران وغيرها ، قصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.
3- ترتيب عدد من اللقاءات التثقيفية خلال احتفالات المحافظة بذكرى رفع العلم على طابا .
4- افتتاح ثلاثة مساجد بالمحافظة ، منها مسجدان جديدان ، (إحلال وتجديد) وآخر بعد صيانته وتطويره تطويرًا كاملاً ، وهو مسجد السلام بمدينة الطور ، حيث تنقل منه (بإذن الله تعالى) شعائر صلاة الجمعة 19 / 3 / 2021م .
5- وذلك إضافة إلى لقاء تثقيفي تحت عنوان : (سيناء في القلب) بالمشاركة بين المحافظة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحضور واعظات الأوقاف وطلاب جامعة الملك سلمان وطلاب المدارس الثانوية .
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